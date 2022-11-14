Власти Харькова сообщили, что в результате обстрела пострадал промышленный объект

В администрации Харькова сообщили о взрыве в городе, в результате которого, возможно, пострадал промышленный объект. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Промышленный объект пострадал при обстреле Харькова в воскресенье 13 ноября. Об этом сообщил в социальных сетях мэр украинского областного центра Игорь Терехов.

«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», - написал чиновник в своем Telegram.

Ранее украинские журналисты сообщили о взрыве в Харькове вечером 31 октября, при этом в материале отмечалось, что причиной взрыва мог быть обстрел города, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков.

Тем временем появились новые подтверждения, что на украинских военных испытывали новые психотропные препараты, изготовленные в лабораториях Европы и Америки.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.