В Турции задержали женщину, которая оставила бомбу на центральной улице Стамбула

В Турции задержали подозреваемую в совершении теракта девушку. Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Турции сообщил о задержании женщины, которая подозревается в совершении террористического акта на центральной улице Стамбула в воскресенье 13 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение.

Напомним, 13 ноября в воскресенье власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом.

Вице-президент Турции сообщал, что число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81.

Также сообщалось, что турецкие силовики рассматривают версию теракта при расследовании взрыва, прогремевшего 13 ноября 2022 года на пешеходной туристической улице Истикляль.

Турецкая пресса позднее опубликовала кадр с уличной камеры наблюдения, на котором запечатлена девушка в черной одежде, которая якобы оставила бомбу.