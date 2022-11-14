Эксперт Ключник напомнил о праве россиян сменить страховой фонд до 1 декабря 2022 года

Эксперт рассказал, как россиянам сохранить пенсионные накопления без потери дохода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне могут до 1 декабря заявить о смене фонда, в котором формируется их накопительная часть пенсии. Об этом напомнил эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник. Специалист объяснил, как сохранить пенсионные накопления без потери накопленного дохода.

«Сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», - сказал Ключник в интервью агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что в зависимости от года вступления в силу договора, можно потерять инвестиционный доход за период до четырех лет, включая доход по итогам текущего года.

Ключик посоветовал уточнять информацию о начале действия договора об обязательном пенсионном страховании в личном кабинете фонда или заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг и рассказал еще об одном нюансе.

«Пенсионные накопления, с которыми клиент вступил в фонд, гарантируются законом. Допустим, НПФ по результатам инвестирования за 5 лет действия договора уменьшил эти накопления. При срочном переходе (по окончании пяти лет) средства будут восполнены из резерва по обязательному пенсионному страхованию до гарантируемой суммы. При досрочном переходе такого восполнения не произойдет», - сказал специалист.

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