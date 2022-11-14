В Европе возникли разногласия по поводу сотрудничества с «Росатомом» и поставок российского ядерного топлива

В Европе возникли разногласия по поводу поставок российского ядерного топлива. Фото: REUTERS

Среди стран ЕС нет единого мнения по вопросу сотрудничества с российской компанией «Росатом» и поставок российского ядерного топлива. Об этом пишет издание Hill.

«В Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», - так комментирует издание реакцию ряда стран ЕС на предложение Польши, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии запретить импорт российского ядерного топлива.

Решение ЕС о прекращении поставок ядерного топлива из Российской Федерации нанесет немедленный экономический ущерб Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, уточняет издание.

Ранее финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Тем временем представители Европейского союза больше не рассматривают введение потолка цен на газ как подходящий метод борьбы с энергетическим кризисом, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на евродипломатов.