Британский премьер Сунак заявил, что Россия «превращает продовольствие в оружие»

Британский премьер Риши Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". Фото: REUTERS

Британский премьер Риши Сунак призвал страны-производители продуктов «высвободить запасы» и увеличить поставки в наиболее уязвимые страны мира для того, чтобы предотвратить голод.

Сунак заявил об этом в публикации для издания Telegraph. Также британский премьер обвинил Россию в том, что она «превращает продовольствие в оружие» и заявил, что он поддерживает продление «зерновой сделки».

Напомним, в конце октября беспилотники ВСУ напали на корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора».

После этого Россия приостановила участие в «зерновой сделке».

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не приняла окончательного решения по зерновой сделке, с учетом прецедентов на Крымском мосту и в Севастополе. По его словам, окончательная позиция России по продуктовой сделке сформируется в ходе исполнения условий меморандума РФ и ООН странами Запада о взаимопонимании по поставкам российской сельскохозяйственной продукции.

Тем временем на «помощь голодающим странам» ушло лишь 2,4% вывезенного в рамках зерновой сделки с Украины зерна.