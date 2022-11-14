Минфин России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals. Фото: REUTERS

Российское Министерство финансов в 2023 году продолжит использование котировки российской нефти Urals, рассчитываемой ценовым агентством Argus. Об этом сообщила в воскресенье 13 ноября пресс-служба ведомства.

Сообщается также, что в первом квартале Минфин изучит целесообразность перехода на использование других котировок, позволяющего сохранить стабильность налоговых и таможенных доходов.

«Котировка CIF существует и продолжает публиковаться Аrgus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено», - сказано в сообщении пресс-службы.

Тем временем из обновленного прогноза ЦБ РФ следует, что цены на нефть марки Urals останутся без изменений в 2023, 2024, 2025 годах на уровне 70, 60 и 55 долларов США за баррель соответственно.

Ранее эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке.