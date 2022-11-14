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НовостиОбщество14 ноября 2022 4:16

Что произошло в ночь на 14 ноября

Британский премьер Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие»
Мария ПАВЛОВА
Риши Сунак обвинил Россию в том, что она "превращает продовольствие в оружие".

Риши Сунак обвинил Россию в том, что она "превращает продовольствие в оружие".

Фото: REUTERS

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия «превращает продовольствие в оружие». Политик также призвал страны-производители продуктов высвободить запасы и увеличить поставки продовольствия в регионы, которым может грозить голод.

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