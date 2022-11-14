Что произошло в ночь на 14 ноября

Риши Сунак обвинил Россию в том, что она "превращает продовольствие в оружие". Фото: REUTERS

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия «превращает продовольствие в оружие». Политик также призвал страны-производители продуктов высвободить запасы и увеличить поставки продовольствия в регионы, которым может грозить голод.

В Турции задержали женщину, которая, предположительно, оставила бомбу на центральной улице Стамбула. Об этом сообщили в МВД страны.

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