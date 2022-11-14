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НовостиПолитика14 ноября 2022 5:00

Замглавы МИД России Грушко считает, что НАТО “не может жить без врага”

Сейчас организация продвигается в новые регионы, отметил дипломат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Замглавы МИД России Грушко считает, что НАТО “не может жить без врага”

Замглавы МИД России Грушко считает, что НАТО “не может жить без врага”

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО является организацией, которая не может жить без врага, в настоящее время в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию - к границам Китая, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

"НАТО - такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она погибнет. Самое главное - создавать образ противника, продвигаясь к границам этого потенциального противника", - отметил дипломат.

Сейчас организация объявила и Азию зоной своих интересов, а зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая, подчеркнул Грушко.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует расширяться в Азии из-за отказа Китая осудить операцию России на Украине. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны-союзники альянса будут предоставлять помощь Украине и в дальнейшем – в частности, поставками противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и других видов оборудования.