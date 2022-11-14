Замглавы МИД России Грушко считает, что НАТО “не может жить без врага” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО является организацией, которая не может жить без врага, в настоящее время в поиске новых объектов она продвигается во все новые регионы, теперь уже и в Азию - к границам Китая, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

"НАТО - такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она погибнет. Самое главное - создавать образ противника, продвигаясь к границам этого потенциального противника", - отметил дипломат.

Сейчас организация объявила и Азию зоной своих интересов, а зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая, подчеркнул Грушко.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует расширяться в Азии из-за отказа Китая осудить операцию России на Украине. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны-союзники альянса будут предоставлять помощь Украине и в дальнейшем – в частности, поставками противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и других видов оборудования.