В Днепропетровской области Украины из-за обстрелов повреждена ЛЭП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линия электропередачи, которая питает насосную станцию, повреждена в Днепропетровской области Украины, без воды осталось 45 тысяч семей, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Марганце повреждена линия электропередачи, которая питает насосную станцию водоканала. Сорок пять тысяч семей в самом Марганце и окрестных поселках и деревень остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию", - уточнил Резниченко в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.