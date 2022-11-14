Большинство работодателей в 2022 году принимали на работу по рекомендации своих сотрудников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Менеджеры по персоналу признаются, что в 2022 году стали чаще трудоустраивать на работу людей по совету тех, кто уже работает в компании. Такими кадрами были закрыты вакансии в 74% случаев.

В 36% кадровики опирались на советы своих друзей, знакомых и родственников. А 32% прислушивались к советам в соцсетях.

Бывшие сотрудники компании тоже сыграли свою роль и 31% эйчаров причал на работу нового работника по рекомендации прежнего.

В итоге метод «по рекомендации» позволил принять на работу от 25 до 50% сотрудников. «По знакомству» процент трудоустройств меньше – от 10 до 25%.

Подобный рекомендательный сервис не сказывается на качестве работы сотрудника. Такие кадры трудятся не лучше и не хуже остальных – подобный ответ прозвучал в 70% случаев.

Сами соискатели тоже делают ставку на данный способ поиска работы. Чаще всего в вопросе полагаются на поиск друзей (58%), коллег (41%), мужа или жены (31%).

Опрос был проведен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Тем временем, спрос на IT-аналитиков, экономистов и системных администраторов на рынке труда в марте вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошедших двух лет. А спрос на торговых представителей и дизайнеров упал почти на 30%, пишет Rt.

Получить желаемое место работы несложно, если вы обладаете необходимыми компетенциями. Однако есть ряд вещей, которые буквально отталкивают рекрутеров от кандидатов, из-за чего последние теряют рабочее место. О поведении соискателей, которое раздражает HR-менеджеров, рассказала ФАН независимый HR-эксперт, хантер Зулия Лоикова.