Читатели Daily Mail назвали премьера Британии Сунака лицемером и клоуном после заявлений о Путине и G20

Риши Сунак Фото: REUTERS

Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.

"Лицемер. Сунак не планировал ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте - прим. ред.), пока на него не надавили", - написал Steve Kent.

"Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не желает принимать участие?" - отметил grunt.

"Сунак и Хант представляют большую опасность для Британии, чем Путин", - выразил свое мнение QueenandCountry.

"Сунак - очередной клоун", - подытожил RabD.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский будут присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 сентября 2022 года. По словам представителя МИД Индонезии, Джакарта прикладывает все возможные усилия для того, чтобы наладить связь между Москвой и Киевом в текущей нестабильной мировой ситуации. Министр отметила, что власти Индонезии создали все необходимые условия для того, чтобы все страны смогли принять участие в саммите G20.