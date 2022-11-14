В Мексике прошла массовая акция протеста против реформы избирательной системы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS

В столице Мексики - городе Мехико - тысячи людей 13 ноября 2022 года вышли на акцию протеста против планов президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора реформировать избирательную систему, сообщает CNN.

По имеющейся информации, акция, которая пришлась на день рождения мексиканского лидера, носила мирный характер, данных о каких-либо происшествиях нет.

Как сообщил в соцсетях глава городского управления внутренних дел Марти Батрес, власти наблюдали за маршем против избирательной реформы из центра наблюдения. По его словам, участниками акции стали от 10 до 12 тысяч человек.

Ранее активисты устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ФИФА против проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Также ранее сообщалось, что акция протеста канадских дальнобойщиков может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Около 50 тысяч канадских дальнобойщиков соберутся в Оттаве на акцию протеста.