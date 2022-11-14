Губернатор Оренбуржья и посол Казахстана обсудили подготовку к форуму двух стран

Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического сотрудничества между Казахстаном и Оренбургской областью, а также подготовку к 18 Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Событие пройдет в Оренбурге 28 ноября.

– Оренбургский форум имеет особое значение, потому что в рамках этого мероприятия в областном центре встретятся руководители акиматов, губернаторы приграничных территорий и представители бизнеса. В сегодняшних условиях возникают новые форматы межрегионального взаимодействия, в том числе промышленная кооперация, – отметил Ермек Кошербаев.

Он подчеркнул, что на территории Казахстана работают 11 тысяч компаний с участием российского капитала. По итогам 2021 года товарооборот с Россией составил 24 млрд долларов. По состоянию на август 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией увеличился до 16 млрд долларов.

Теперь, по словам посла, нужно думать над качественным наполнением товарооборота, переходить от сырьевой направленности к поставкам продуктов с высокой добавленной стоимостью. В этом плане особенно важно тесное и эффективное взаимодействие между регионами Казахстана и России.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области.

Ермек Кошербаев выразил уверенность, что форум послужит отправной точкой для нового этапа взаимоотношений между Казахстаном и Россией и, в частности, Оренбургской областью

Денис Паслер подчеркнул, что мероприятие станет продолжением конструктивного диалога стран-соседей и будет способствовать расширению сотрудничества между регионами РФ и Казахстана.

– Казахстан – стратегический партнер Оренбуржья, с которым действуют устоявшиеся торгово-экономические, социально-гуманитарные и, конечно, добрососедские отношения. С нашими коллегами из регионов Казахстана мы реализуем множество проектов в сфере экономики, науки и культуры. Вместе работаем над сохранением трансграничной реки Урал. Мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы форум прошел на высоком уровне, послужил развитию российско-казахстанских отношений, зарождению новых деловых связей между регионами наших стран, – отметил Денис Паслер.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил,что российско-казахстанский форум, который проходит с 2003 года, – это площадка, где встречаются администрации регионов, представители бизнеса и экспертного сообществ. Здесь обсуждается актуальная повестка сотрудничества в региональном разрезе.

В этом году решено сделать акцент на взаимодействии в транспортно-логистической сфере в современных условиях и снятии инфраструктурных ограничений международной торговли.