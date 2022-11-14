Российский военный рассказал, рассказал, как его закапывали заживо в украинском плену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обменянный российский военнослужащий рассказал, как в плену его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Как рассказал военный, из-за недовольства полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.

"Последнюю угрозу они исполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении около пяти часов, он понял, что будет жить", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.