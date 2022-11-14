СК России расследует, как военного из ЛНР запытали до смерти в украинском плену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России расследует факт пыток Киевом военного, тело которого было передано ЛНР, сообщается в Телеграм-канале СК РФ.

"По данным официальных лиц ЛНР, украинская сторона передала ЛНР тело военного народной милиции с прижизненными следами пыток… Следственный комитет России выяснит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - уточняется в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что Украина отдала ЛНР тело военного народной милиции со следами пыток.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.