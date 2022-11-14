Губернатор Амурской области Василий Орлов: Летом в Тынде проведем фестиваль художников-муралистов со всей России

Летом в Тынду на фестиваль пригласят художников-муралистов со всей страны. Фото: Руслан НОВИКОВ.

В Тынде летом 2023 года пройдет всероссийский фестиваль художников-муралистов. Главной темой станет 50-летний юбилей Байкало-Амурской магистрали, который будет отмечаться в 2024 году. Привлечь в город создателей художественных граффити со всей страны предложил Директор «Центра развития территорий» Петр Стрелец. Эту идею поддержал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Фестиваль художников-муралистов проведем в Тынде летом 2023 года. Финансирование предусмотрим в областном бюджете, но необходимо привлекать и местные организации, исторически связанные со строительством БАМа. Необычный фестиваль позволит собрать опытных художников, которые смогут провести мастер-классы для амурских авторов, поделиться опытом, а заодно и создадут картины, которые украсят город», - отметил Василий Орлов.

Областные власти поддержали идею нарисовать к 50-летию БАМа объемные картины на фасадах многоэтажек в Тынде. Муралы создадут на шести домах вдоль улиц Красная Пресня и Октябрьская.

Кроме того, художественные граффити появятся и на улицах Благовещенска. Объемными картинами предполагается украсить здание ВДНХ и фасады трех домов на улицах Студенческая, Горького и Калинина-Горького. Тематика настенных арт-полотен для областного центра пока не выбрана. По словам Василия Орлова, для этого необходимо организовать максимальное публичное обсуждение.