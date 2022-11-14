В 22 школах Чувашии проведут капитальный ремонт в 2023 году

Как стало известно, по итогам проведенного дополнительного отбора заявок на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», Министерством просвещения России одобрены 22 школы Чувашии на проведение капитального ремонта и их оснащения в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

Сообщается также, что Чувашия стала одним из первых регионов страны, где начали проводить комплексный капитальный ремонт в школах еще в 2020 году. Это также отражено в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.

Программа «Модернизация школьных систем образования» включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но также обсуждение дизайнерских решений с педагогами, детьми и их родителями.