Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Владимир Путин Фото: REUTERS

Кремль дополнительно сообщит детали о встрече президента России Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет реализовано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, понятен ли в настоящее время формат и дата встречи.

Ранее российский лидер проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области. Также он проинспектировал занятия с мобилизованными по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.