Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле, фото: скриншот видео

Трое граждан России получили ранения в результате теракта в Стамбуле, сообщили в генконсульстве.

"По уточненным данным, в результате взрыва… пострадали трое российских граждан. Сейчас угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию", - уточнили в диппредставительстве.

Напомним, в Стамбуле 13 ноября 2022 года прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие силовики рассматривают версию теракта.

Как отмечало издание Cumhutiyet, в результате взрыва погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести человек, ранения получили 53 человека.

Именно на улице Истикляль находится консульство РФ в Стамбуле, однако оно в результате взрыва не пострадало.