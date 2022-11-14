Украинские власти хотят исключить Россию из состава группы в G20

На Украине хотят исключить Россиию из состава G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине в Верховную раду группой депутатов внесен проект заявления об обращении к странам «Большой двадцатки» с предложением об исключении России из состава группы.

«Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати», - указывается в тексте приложения к проекту.

Кроме того, в тексте документа содержится призыв к странам G20 продлить продовольственную сделку, усилить санкции против России, «существенно нарастить» экономическую и финансовую помощь Украине, а также оказать помощь в вопросах безопасности.

Как сообщал сайт KP.RU, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Ранее американские власти сообщали о выделении Украине пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.