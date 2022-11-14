Михаил Дегтярев: «Важно, чтобы по всему Хабаровскому краю были равные условия для получения образования»

Глава региона отметил, что в планах строительство новых школ в крае. Фото: правительство Хабаровского края

Главной темой очередного заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края стала реализация актуальных направлений национального проекта «Образование». Совещание прошло под руководством губернатора Михаила Дегтярева.

Открылось заседание с подведения промежуточных итогов, которых удалось достичь в регионе в рамках нацпроекта к ноябрю 2022 года. Глава региона отметил, что национальный проект способствует успешному выполнению национальной задачи.

- Президент России поставил целью создание условий для самореализации и развития нашего талантливого юного поколения. Один из ключевых, базовых результатов – уровень образования. Хабаровский край по этому показателю занимает первое место в ДФО и восьмое по стране, - заявил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Уже к сентябрю 2022 года удалось достичь всех целевых результатов нацпроекта. По информации из доклада министра образования и науки Виктории Хлебниковой, в новый учебный год край вошел с 23 новыми «Точками роста» в 13 муниципальных образованиях, тремя центрами профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Переяславке, а также восемью отремонтированными сельскими спортивными клубами. Кроме того, в регионе появился уже четвертый центр цифрового развития «IT-Куб», а техникумы получили в свое распоряжение 12 современных мастерских.

Губернатор подчеркнул необходимость новых квалифицированных кадров для краевой экономики.

- Я лично бываю в наших школах и техникумах, оцениваю новое оборудование и наглядно вижу современные образовательные пространства для учебы и дополнительных занятий. Приятно отмечать, как горят глаза у ребят, которые хотят учиться! И экономикой востребованы все наши молодые профессионалы. Поэтому очень важно, чтобы везде, по всему краю, были равные условия.

Говоря о новых социальных объектах, в 2023 году в столице Хабаровского края в результате концессионных соглашений появятся две школы по 1100 мест. Кроме того, в рамках проекта «Точка будущего» планируется строительство еще одной школы, появление которой не потребует ни рубля из краевого бюджета.

- Такой объект уже есть в Иркутске, еще один сейчас возводится Якутске. Третий город – Хабаровск. Инициаторы – крупнейшие российские предприниматели, которые на свои деньги построят и подарят нам современную школу, - пояснил губернатор.

Поиск участка под школу на 1000 мест губернатор поручил заместителю председателя по строительству Кериму Сунгурову.