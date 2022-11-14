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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:35

Чернышенко поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы

Эти направления уже согласованы с Михаилом Мишустиным
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр ГЛУЗ

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручения по развитию туризма в стране, предусматривающие развитие туристических маршрутов по местам воинской славы. Они согласованы с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Минэкономразвития России вместе с Минкультуры РФ, Агентством стратегических инициатив и регионами должно будет до середины января 2023-го года подготовить перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также обеспечить информирование россиян о новых маршрутах.

Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины. Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи. Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение Президента, и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны”, - уточнил Дмитрий Чернышенко журналистам.

Ранее Чернышенко поручил расширить список дисциплин в нормах ГТО. Планируется сделать обязательными в нормативах ГТО метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.