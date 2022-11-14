Что случилось после сообщений о госпитализации Сергея Лаврова перед началом саммита G20 на Бали Фото: REUTERS

Глава МИД Сергей Лавров на фоне сообщений о своей госпитализации сообщил, что находится в отеле и занимается подготовкой к саммиту G20, начало которого запланировано на 15 ноября 2022 года. Об этом сообщили в агентстве ТАСС.

"Я в гостинице. Читаю материалы к завтрашнему саммиту", - сказал он.

Несколько ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что информация о госпитализации Лаврова является недостоверной. Она подчеркнула, что с министром они вместе "читают ленту и не верят своим глазам".

Напомним, зарубежные СМИ сообщили о госпитализации Лаврова со ссылкой на власти Индонезии и медицинских работников, которые приняли дипломата в учреждениях.

AP News написали, что Лаврова доставили в больницу с больным сердцем. Такую информацию они получили от двух врачей, которые отказались называть свои имена.

Также уточнялось, что официальные лица заявили о госпитализации дипломата в больнице Сангла в столице провинции Денпасаре.