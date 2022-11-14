Турция отказалась принимать соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле Фото: REUTERS

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил от лица власти Республики, что его страна отказывается принимать соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле 13 ноября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра.

"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США. Мы не настроены враждебно против кого-то", - сказал министр.

Напомним, 13 ноября 2022 года в Стамбуле прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

Также сообщается, что при взрыве трое граждан России получили ранения. В общей сложности по официальным данным в результате теракта погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. СМИ сообщают о гибели 6 человек. Устранение последствий и выяснение причин трагедии продолжаются.