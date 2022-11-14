Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 ноября 2022 10:11

Турция отказалась принимать соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Турции Сойлу уточнил, что Анкара "не настроена враждебно против кого-то"
Владимир РОМАНЕНКО
Турция отказалась принимать соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Турция отказалась принимать соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Фото: REUTERS

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил от лица власти Республики, что его страна отказывается принимать соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле 13 ноября 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра.

"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США. Мы не настроены враждебно против кого-то", - сказал министр.

Напомним, 13 ноября 2022 года в Стамбуле прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

Также сообщается, что при взрыве трое граждан России получили ранения. В общей сложности по официальным данным в результате теракта погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. СМИ сообщают о гибели 6 человек. Устранение последствий и выяснение причин трагедии продолжаются.