Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt резко прокомментировали очередное заявление украинского лидера Владимира Зеленского, отметив, что его слова о якобы скорой победе Украины не соответствуют действительности. Также один из комментаторов назвал главу Украины “комиком с расстройствами восприятия”.

В прошедшее воскресенье в ходе видеообращения Зеленский заявил, что якобы "чувствует" приближение победы Киева в конфликте.

"Вчера заявлял, что "Нападения российской армии на Донбассе просто адские", а сегодня говорит, "победа уже рядом". Были ли еще какие-нибудь указания от MI6, Зеленский?" - написал Werner Holt.

"Зеленский, комик с расстройствами восприятия, который показывается только в футболке (надеюсь, не единственной) военного оливкового цвета, вероятно, чтобы подчеркнуть свою квалификацию военного эксперта, и хочет втянуть нас в российско-украинский конфликт. Я отношусь к этому человеку более чем подозрительно, как и к ряду других политиков в его правительстве", - отметил Nachgehakt.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.