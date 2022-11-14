Российские военные уничтожили склад ВСУ возле Львово в Херсонской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные за последние сутки уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ в Херсонской области и хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, сообщило сегодня, 14 ноября, министерство обороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией… за сутки поражены три пункта управления украинских войск в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.