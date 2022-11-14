Власти Индонезии подозревают «группы иностранцев» в попытках срыва саммита G20

В Индонезии опасаются срыва саммита G20 «группами иностранцев» Фото: REUTERS

Главное иммиграционное управление Индонезии высказало подозрения в существовании групп иностранцев, которые планируют сорвать проведен е саммита «Большой двадцатки» на Бали, об этом сообщило издание Tempo.co, ссылаясь на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны.

«Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20», - приводит издание письменное заявление Экатьяджана для журналистов.

При этом глава ведомства указывает, что управлением будут приняты решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, «независимо от его происхождения и целей».

Также он сообщил, что ранее управление предпринимало решительные меры и депортировало иностранцев, которые проводили демонстрации.

Как сообщал сайт KP.RU, Россию на саммите G20 в Индонезии представляет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выражал сожаление из-за отсутствия на саммите «Большой двадцатки» на Бали президента России Владимира Путина.