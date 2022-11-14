В Европе цены на газ выросли до 1150 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темп роста до 11% Фото: REUTERS

В Европе биржевые цены на природный газ ускорили темпы роста почти до 11%, такие данные зафиксированы на лондонской бирже ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF при открытии торгов находились у отметки 1065,5 долларов за тысячу кубометров (+2,7%), а уже в обед их стоимость составила 1150,2 долларов (+10,9%). Хотя в пятницу расчетная цена составляла 1037 долларов за тысячу кубометров, что являлось самым низким показателем с 26 октября 2022 года.

Как отмечается, заметно ниже цены на рынке спот. По данным биржи EEX, стоимость контракта с поставкой «на день вперед» - 14 ноября – составляла 716,6 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, цена газа в Европе в октябре 2022 года составила в среднем 1246 долларов за тысячу кубометров, что на 34% ниже показателей сентября, когда газ стоил 2090 долларов.