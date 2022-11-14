После этого журналистов выгнали из Херсона: Опубликовано фото привязанных к столбам горожан после прихода ВСУ

Агентство AP опубликовало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ. Фото: AP/EAST NEWS

После прихода ВСУ в Херсон некоторых жителей бесчеловечно привязывают к столбам для издевательств. Фото опубликованы Associated Press сегодня, 14 ноября. По данным агентства, несчастных жителей подозревают в «сотрудничестве с российскими властями»

По данным издания, сами снимки сделаны 13 ноября 2022 года, то есть после перехода города под контроль украинских властей.

"Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, которые привязаны за руки к столбам в Херсоне", - подписан один из опубликованных агентством кадров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что представителей СМИ не пустят в занятый ВСУ Херсон. А после публикации жестоких кадров власти Украины заявили о высылке шести западных журналистов. В том числе и корреспондентов Associated Press.

Напомним, в середине октября 2022 года российские власти призвали население четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра перебраться вглубь Херсонской области. Это было сделано из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и возрастающих рисков. К началу ноября текущего года с правобережья эвакуировали 115 тысяч человек, после чего глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился начать переброску российских войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.