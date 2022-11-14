В Омске отчима, избившего 9-месячного ребенка-инвалида, собираются судить за «причинение тяжкого вреда здоровью»

Расследование этого дела продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске отчима, который избил 9-месячного ребенка-инвалида, будут судить по новой статье. Уголовное дело 33-летнего Павла Живодера суд переквалифицировал со статьи «истязания» на «причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает ГОРОД55.

- Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, - комментирует изменения источник. За предыдущую статью мужчину могли посадить разве что на три года.

Напомним, зимой прошлого года город облетела новость об этом ужасающем происшествии. Сожительница Павла уехала и оставила на попечении сожителя 9-месячного ребенка-инвалида. Мужчина не смог справиться с малышом. В ответ на естественный детский плач Живодер не нашел ничего лучше, как бить младенца по голове, переворачивать вниз головой, трясти, крутить, бросать. В результате такого воспитания кроха получил тяжелые травмы головы и впал в кому.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Живодера вменяемым. Расследование дела все еще продолжается.