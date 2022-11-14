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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:15

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Open Press

Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Open Press

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Open Press

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность французской неправительственной организации Open Press. По мнению ведомства, она представляет угрозу безопасности РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации Open Press (Французская Республика). Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», – сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Информация о решении направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура запретила в России организацию Dekabristen e.V. Ее деятельность оказалась нежелательной и угрожающей конституционному строю России