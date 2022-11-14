Владимиру Вдовиченкову потребовалась помощь врачей Фото: Александр КАТЕРУША

Известный актер Владимир Вдовиченков столкнулся с проблемами со здоровьем. На выходных звезде «Бригады» стало плохо, 12 ноября он вызвал скорую помощь, но после осмотра, отправиться в больницу вместе с врачами отказался.

Как стало известно Пятому каналу, причиной для обращения к врачам стало предобморочное состояние Вдовиченков. На месте врачи пришли к выводу, что у звезды синдром вертебро-базилярной артериальной недостаточности. Но несмотря на страшное словосочетание, актер предпочел лечиться дома.

При данном недуге происходит нарушение кровообращения в системе артерий, в первую очередь, страдает головной мозг. Врачи настаивают на том, что нельзя запускать ситуацию, ведь последствия бывают необратимыми.

Актер свои проблемы со здоровьем держит в тайне и на вопросы о здоровье отвечает, что все это выдумки и глупости.

Знаменитость уверяет, что чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи медиков, пишет ФАН.

- Это какая-то чушь. Впервые об этом слышу! - заявил актер Life.