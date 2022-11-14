Губернатор Сергей Цивилев: Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.​

Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать мобилизованных жителей региона всем необходимым, заявил губернатор Сергей Цивилев. Глава региона 14 ноября посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку кузбасские военнослужащие. Губернатор пообщался с бойцами и проверил условия, в которых они живут.

«Все, что мы можем, все, что в наших силах, со стороны правительства Кузбасса будет сделано, - отметил Сергей Цивилев. - Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объеме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время. Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из Кузбасса, в который будет входить тактический рюкзак, балаклава, тактические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная и плечевая разгрузка, а также термос, медицинская сумка, котелок с фляжкой».

Цивилев сообщил, что на следующей неделе в центр поступят 5 КамАЗов для отработки навыков вождения у военнослужащих. Регион также приобрел для обогрева городка 150 теплообменников.