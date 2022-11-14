Давка после концерта «Руки вверх» в Кемерово вызвала широкий резонанс Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 11 ноября 2022 года, в столице Кузбасса состоялся концерт Сергея Жукова и группы "Руки вверх", по завершении которого в концертном зале города Кемерово произошла десятиминутная давка. Об этом сообщает "Комсомольская правда"-Кемерово.

"Истосковавшиеся за годы пандемии по концертам кемеровчане массово рванули на выступление кумиров конца 90-х - начала 2000-х в ледовый дворец «Кузбасс»: только в паблике, посвященном кемеровскому концерту в социальной сети «ВКонтакте» отметили свое посещение почти три тысячи человек. Всего трибуны ЛДК, без учета созданной на время выступления фан-зоны, вмещают шесть тысяч человек и в зале был аншлаг", - говорится в публикации.

В день концерта Притомский проспект Кемерово застыл в пробке. Жители города шутили, что "Жуков привез московские пробки". Как отмечает автор материала, артист репостил сообщения у себя на странице.

"Двери для гостей мероприятия в ледовом дворце распахнули за полтора часа. Но настолько заранее мало кто приехал, а затем поток стал так велик, что к 19.00 войти успели не все. Правда, все компенсировалось энергетикой концерта. Зрители отрывались на всю катушку: любимому артисту подпевали вслух почти на всех песнях, а когда в фан-зону полетели красные шары на песне «18 мне уже», случилось и вовсе невозможное: крики в зале стали еще громче", - пишет журналист.

После концерта очевидцы сообщили о начале давки, потому что выйти из зала можно было только через две двери, однако, мнения посетителей концерта об обстоятельствах разошлись. Тем не менее факт десятиминутной давки был, пишет КП-Кемерово.

Довольно быстро сотрудники площадки исправили проблему и открыли дополнительные выходы. В материале сказано, что этот небольшой инцидент "не омрачил восторгов зрителей".