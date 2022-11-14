Песков подтвердил факт российско-американских переговоров в Анкаре Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт участия российской стороны с американской в Анкаре. Информацию об этом опубликовал ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", - сказал Песков, не уточнив предмет встречи сторон.

Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на Белый дом, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс направился в Анкару для обсуждения вопросов с российским дипломатом. Агентство уточняет, что американский представитель был намерен "передать сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией". Встреча состоялась сегодня, 14 ноября 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России сохраняются точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. "Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес", - пояснила она.