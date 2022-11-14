Россия запретила въезд в страну 100 подданным Канады Фото: REUTERS

Россия внесла в черный список 100 подданных Канады в ответ на расширение санкционного списка в отношении РФ. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в МИД РФ, в черный список попали высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые были непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список в отношении России, внеся в него 23 физических лица.