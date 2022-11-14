Польша изъяла долю "Газпрома" в части потока "Ямал - Европа" компании EuRoPol GAZ

Власти Польши изъяли почти 49% акций в уставном капитале EuRoPol GAZ у "Газпрома" Фото: REUTERS

Власти Польши решили изъять акции "Газпрома" польского участка газопровода Ямал - Европа в компании EuRoPol GAZ. Об этом пишет местное экономическое издание Parkiet. В публикации говорится, что "Газпром" владел 48,82 % акций этой компании в то время, как польский концерн PGNiG обладал напрямую и через дочернее предприятие Gas-Trading остальной частью уставного капитала.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности страны принял решение об изъятии доли компании, пишет издание.

Это обусловлено "необходимостью сохранения оказания услуг общественного характера в рамках деятельности этого предприятия, а также для защиты экономических интересов государства", - цитирует Parkiet министра, поручение которого велено привести в исполнение немедленно. Он установил процедуру принудительного управления долей российской компании для обеспечения работы EuRoPol GAZ.

Напомним, 29 сентября 2022 года власти Польши внесли компанию "Газпром экспорт" в национальный санкционный список. Санкции предполагают "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список или в его пользу каких-либо финансовых или экономических ресурсов, запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход ограничений".