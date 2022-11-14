США разрешили сделки с российско-мальтийской компанией Emperor Aviation ради безопасности полетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило сделки с российско-мальтийским оператором деловой авиации Emperor Aviation. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.

«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации с участием ряда подпавших под санкции российских компаний», – сказано в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

В лицензии уточняется, что воздушное судно должно быть зарегистрировано в юрисдикции, находящейся исключительно за пределами России, а предоставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги должны быть предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в целях гражданской авиации.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство финансов США разрешило проводить транзакции в интересах функционирования российских дипломатических и консульских миссий.