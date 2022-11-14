Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 ноября 2022 17:43

Песков: Путин планирует выступить с посланием парламенту России до конца 2022

Пресс-секретарь главы государства обещал сообщить о дате послания дополнительно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков: Путин планирует выступить с посланием парламенту России до конца 2022

Песков: Путин планирует выступить с посланием парламенту России до конца 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному Собранию до конца этого года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока до конца года планируем оглашение послания. По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил,что обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в России, поэтому российский лидер принял решение не лететь на саммит G20 на Бали.

Напомним, Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее он прибыл на Бали для участия в саммите. Главу российской внешнеполитического ведомства на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах, а также игрой на барабанах.