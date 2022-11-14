Песков: Путин планирует выступить с посланием парламенту России до конца 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному Собранию до конца этого года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока до конца года планируем оглашение послания. По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил,что обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в России, поэтому российский лидер принял решение не лететь на саммит G20 на Бали.

Напомним, Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее он прибыл на Бали для участия в саммите. Главу российской внешнеполитического ведомства на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах, а также игрой на барабанах.