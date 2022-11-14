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НовостиЭкономика14 ноября 2022 18:11

Дания разрешила Nord Stream AG обследовать разрыв газопровода «Северный поток»

До последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дания разрешила Nord Stream AG обследовать разрыв газопровода «Северный поток»

Дания разрешила Nord Stream AG обследовать разрыв газопровода «Северный поток»

Фото: REUTERS

Власти Дании выдали компании-оператору газопровода «Северный поток» Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

"Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании", – сказано на сайте Nord Stream AG.

Как отмечается в сообщении, до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением.

Ранее в российском холдинге "Газпром" заявили, что диверсии на газопроводах "обратили внимание, что прирост поставок сжиженного природного газа в Европу привел к нехватке энергоресурсов в других странах.

Напомним, вечером 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока-2". При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар.