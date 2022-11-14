Дания разрешила Nord Stream AG обследовать разрыв газопровода «Северный поток» Фото: REUTERS

Власти Дании выдали компании-оператору газопровода «Северный поток» Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

"Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании", – сказано на сайте Nord Stream AG.

Как отмечается в сообщении, до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением.

Ранее в российском холдинге "Газпром" заявили, что диверсии на газопроводах "обратили внимание, что прирост поставок сжиженного природного газа в Европу привел к нехватке энергоресурсов в других странах.

Напомним, вечером 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока-2". При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар.