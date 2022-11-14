Экономист Сигал считает, что сейчас на рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В России на рынке вторичной недвижимости сейчас сложилась благоприятная ситуация для покупателей, считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
По его мнению, этому процессу поспособствовали бы новые меры поддержки ипотечного кредитования. Об этом пишет Lenta.ru.
- Для покупателей ситуация на рынке сейчас достаточно благоприятная: предложений на вторичном рынке сравнительно много. Увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов и общее снижение рыночных цен, - завил эксперт.
Новость дополняется.