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НовостиОбщество14 ноября 2022 20:50

Экономист Сигал считает, что сейчас на рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация

Он полагает, что увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов
София ГОНЧАРОВА
Экономист Сигал считает, что сейчас на рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация

Экономист Сигал считает, что сейчас на рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В России на рынке вторичной недвижимости сейчас сложилась благоприятная ситуация для покупателей, считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По его мнению, этому процессу поспособствовали бы новые меры поддержки ипотечного кредитования. Об этом пишет Lenta.ru.

- Для покупателей ситуация на рынке сейчас достаточно благоприятная: предложений на вторичном рынке сравнительно много. Увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов и общее снижение рыночных цен, - завил эксперт.

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