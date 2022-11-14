Уролог Линьков предупредил мужчин-водителей о риске развития простатита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач уролог-андролог клиники "МЕДСИ на Краснобогатырской" Владимир Линьков предупредил россиян о риске развития простатита.

По его словам, это заболевание может грозить мужчинам-водителям. Эксперт объяснил, что это связано с долгим нахождением человека за рулем автомобиля в сидячем положении. Кроме простатита автомобилисты подвергаются риску возникновения болезни сердечно-сосудистой системы, отметил врач. Об этом пишет Газета.Ru.

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