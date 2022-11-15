Медведев высмеял англосаксов за попытку наскрести юридическую основу для воровства российских активов

Медведев прокомментировал антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял Запад за попытку подвести юридическое обоснование под присвоение российских активов.

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», - написал Медведев в Telegram, комментируя принятие Генеральной ассамблеей ООН рекомендательной резолюции о возмещении Россией ущерба Украине.

Медведев оценил принятие этой резолюции как «начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению и предложил организации принять подобную резолюцию относительно Соединенных Штатов и рекомендовать им полностью возместить ущерб Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим странам, пострадавших от действий США и НАТО.

«Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций», - резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, в понедельник 14 ноября на спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о создании реестра причиненного Украине ущерба. За нее проголосовали 94 страны.

Накануне заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя попытки ряда стран провести резолюцию Генассамблеи ООН о привлечении России к ответственности и выплате репараций Украине, заявил, что западные страны пытаются использовать ГА ООН для придания видимости легитимности попыткам присвоить российские активы.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на новых территориях. В документе Россию осуждают за якобы «попытку аннексии» ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.