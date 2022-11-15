В Анапе силы МВД ликвидировали ранившего троих сотрудников ведомства мужчину

В Анапе ликвидирован вооруженный преступник, ранивший троих полицейских. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе полицейские ликвидировали мужчину, который напал на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Анапе полицейские в ходе штурма обезвредили правонарушителя, оказавшего вооруженное сопротивление», - сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что полиция взяла штурмом дом, где забаррикадировался 56-летний мужчина, около 22.30. Мужчина был вооружен и оказывал правоохранителям сопротивление. Его ликвидировали.

До этого мужчина ранил троих полицейских. Двое получили ножевые ранения, один – огнестрельное.

Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

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Ранее сообщалось, что конфликт начался из-за того, что мужчина не платил коммуналку. В итоге у него накопился солидный долг. Это и стало причиной того, что ему собирались отключить свет. Двое участковых полиции сопровождали работников энергосбытовой компании, которые собирались это сделать.