FP: Зеленский подорвал боевой дух украинцев указом об ограничении передвижения мужчин

Введенный Зеленским запрет на перемещение мужчин подрывает боевой дух украинцев, пишет FP. Фото: REUTERS

Ограничение передвижения для украинских мужчин, введенное в конце февраля указом президента Украины Владимира Зеленского, подрывает их боевой настрой. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Колумнист Чарли Карпентер отмечает, что запрет на перемещение усугубляет и без того тяжелую ситуацию с безработицей на Украине, перевалившей за 30 процентов.

«Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», - пишет Карпентер.

Ранее Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу отменить запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующую петицию поддержали 27 149 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Также сообщалось, что украинским призывникам запрещено покидать место жительства без разрешения главы местного военкомата. И призывники, резервисты и другие военнообязанные в Украине, чтобы выехать за пределы места проживания должны будут получить на это разрешение военкомата.