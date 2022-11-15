Bild: немецкие солдаты получили военную форму с символами SS

В Германии военные получили форму с аббревиатурой SS на ярлыках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие военные получили новые комплекты обмундирования с аббревиатурой SS на ярлыках. Об этом в воскресенье 13 ноября пишет издание Focus.

По данным издания, аббревиатура SS обозначает размер S-Short. После того, как из-за ее созвучия с названием одного из формирований гитлеровской Германии разразился скандал, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт распорядилась срезать с униформы компрометирующие ярлыки. Военные должны сделать это самостоятельно, уточняет издание.

Издание пока не обладает информацией, кто из двух фирм-поставщиков военной формы для Бундесвера ответственен за инцидент.

Ранее сообщалось, что Бундесвер вопреки призывам канцлера Германии Олафа Шольца о создании «самой оснащенной армии в Европе» испытывает нехватку арсенала в связи с поставками вооружения в Украину.

Тем временем Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО. Вооружения будут закуплены вместо отправленных на Украину.