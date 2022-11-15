"Снег и первые морозы": Синоптик Шувалов рассказал, как изменится погода в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и области о похолодании.

По словам синоптика, в столичном регионе ожидается минусовая температура - это будут первые морозы. При этом, грядущее понижение температуры воздуха уже нельзя будет назвать заморозками, сообщает телеканал "360".

- 12 и 13 ноября были сильные порывы ветра. Однако и это погодное явление прекратится в течение недели. В Москве и Подмосковье установится холодная погода с отрицательной аномалией по отношению к норме, - уточнил метеоролог.

Он также рассказал, что днем температура воздуха будет достигать отметок в -4…-2 градуса, а ночью -5…-7.

- В этот период похолодания ожидается образования снежного покрова высотой в 2-4 сантиметра. Уже в середине недели пейзаж за окном кардинально изменится, - уточнил Шувалов.

Накануне Life.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал изменение погоды с понедельника, 14 ноября. Столбики термометров упадут до отрицательных значений, местами выпадет снег. Как отметил метеоролог, "будет аномальный ход погоды".