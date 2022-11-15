Депутат Чепа объяснил неготовность ЕС вводить новые антироссийские санкции кризисом в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что неготовность Евросоюза вводить новые антироссийские санкции связано с несколькими причинами.

При этом депутат допускает, что санкционная война все же продолжится, пишет Lenta.ru.

- Они все хорошо понимают, что каждая санкция - удар и по своей экономике ... эти санкции привели к экономическому кризису, который сегодня убивает многие европейские страны. Уже экономисты, финансисты, а не политики, говорят о том, что надо от санкций отходить, - рассказал Чепа.

Накануне "Известия" сообщали, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Сейчас французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

Также Life.ru писал, что Вашингтон вывел из-под санкций операции с рядом российских предприятий в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Минфин уточнил, что это правило распространяется на случаи, когда самолёт зарегистрирован за пределами РФ и речь идёт исключительно о сделках в сфере гражданской авиации.