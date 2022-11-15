Опрос: Работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров для руководящих позиций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сервисов "Работа.ру" и СберПодбор провели совместное исследование и выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются работодатели при поиске соискателей на руководящие позиции. Участниками опроса стали более 1000 представителей российских компаний со всей страны.

Согласно результатам, с поиском и наймом персонала на руководящие должности приходилось сталкиваться 70% российских компаний. Об этом пишет Газета.Ru.

Также в числе самых популярных инструментов поиска руководителей представители компаний отметили поиск среди сотрудников и использование сайтов по поиску работы (55% и 53% соответственно). при этом каждый третий (33%) респондент рассказал, что у компании есть свой личный кадровый резерв.

18% бизнеса обращаются за помощью к кадровым и рекрутинговым агентствам, а 16% ищут подходящих сотрудников через знакомых и коллег.

При этом, 62% представителей опрошенных компаний отметили, что на рынке мало подходящих кандидатов на роль руководителя. Также одним из главных барьеров найма стали слишком высокие зарплатные ожидания соискателей.

Ранее "Пятый канал" сообщал о том, за что в России чаще всего увольняют сотрудников. Выяснилось, что главной причиной компании называют аморальное поведение. На втором месте - плохие отношения с коллективом.

Тем временем, другое исследование показало, какую подработку предпочитают россияне. Согласно результатам, самыми привлекательными для подработки люди называют должности администратора, редактора и корректора россияне назвали, сообщает телеканал "360".