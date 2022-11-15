Politico: Госдеп США готовит почву для возможных переговоров между Москвой и Киевом

Госдеп США готовит почву для возможных переговоров между Москвой и Киевом. Фото: REUTERS

Почву для возможных в будущем переговоров между Россией и Украиной готовит Госдепартамент США. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, Пентагон рассчитывает, что наступление зимних холодов откроет возможность для переговоров между Москвой и Киевом. В то же время в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости содействия в подготовке переговоров, уточняет Politico.

Ранее помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой по урегулированию ситуации на Украине, в частности, признать вхождение Крыма в состав России.

Тем временем экс-сотрудник Пентагона раскрыл настоящий план Вашингтона: призыв США к переговорам с Россией лишь «дымовая завеса».

Почему Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией, читайте здесь на KP.RU.